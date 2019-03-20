Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса

  • 20
Подорожі Андрі Лаукаса заворожують - фото 1
Подорожі Андрі Лаукаса заворожують / instagram.com/cameraismyeye

Талановитий блогер подорожує різними країнами та ділиться фотозвітами з найкрасивіших місць світу. А ви ще досі вагаєтесь, як правильно проводити відпустку?

Знайомтесь, Андрі Лаукас (Andri Laukas) – юний фотограф-самоучка та блогер зі Швейцарії. Хлопець почав займатись зйомкою ще у 14 років, і відтоді майже не випускає камеру з рук.

І ще: Експерти назвали найохайніші авіакомпанії

Андрі обожнює виходити на вулицю, досліджувати світ, особливо гори, та знімати всі прекрасні деталі навколо. До того ж, він веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться найкращими світлинами. Зараз за цим авантюристом стежать вже понад 53 тисячі осіб!

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315535

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315536

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315537

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315538

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315539

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315540

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315541

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315542

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315543

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315544

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315545

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315546

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315547

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315548

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315549

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315550

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315551

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315552

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315553

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315554

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315555

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315556

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315557

Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса - фото 315558

Джерело всіх фото: instagram.com/cameraismyeye

Читайте також: Яскраві фото світу від Чарльза Лопеса, які надихають на мандри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4074
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 1035
Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки
  • 18 березня, 14:15
  • 274
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл