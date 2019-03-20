Там, де нас нема: ефектні мандри світом від Андрі Лаукаса

Талановитий блогер подорожує різними країнами та ділиться фотозвітами з найкрасивіших місць світу. А ви ще досі вагаєтесь, як правильно проводити відпустку?

Знайомтесь, Андрі Лаукас (Andri Laukas) – юний фотограф-самоучка та блогер зі Швейцарії. Хлопець почав займатись зйомкою ще у 14 років, і відтоді майже не випускає камеру з рук.

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Андрі обожнює виходити на вулицю, досліджувати світ, особливо гори, та знімати всі прекрасні деталі навколо. До того ж, він веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться найкращими світлинами. Зараз за цим авантюристом стежать вже понад 53 тисячі осіб!

Джерело всіх фото: instagram.com/cameraismyeye

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