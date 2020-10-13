У Норвегії побудували міст з 99 сходинками через знаменитий водоспад Ворінгфоссен: відео

Відомий норвезький водоспад Ворінгфоссен спадає з висоти 182 метри з плато Хардангервідда в долину Мобедален. До цього часу мандрівники бачили його велич з оглядових майданчиків на оточуючих скелях, але тепер усе змінилося.

Так, усі охочі зможуть поглянути на водоспад зверху – прямо над потоками відкрився "міст зі сходами", з якого відкривається вражаючий вид на Ворінгфоссен. Біля мосту гострий ухил, тому що дві сторони, які він з'єднує мають різницю у висоті 15 метрів. Споруда має довжину 47 метрів і 99 сходинок.

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"Кілька умов вплинули на форму моста. Конструкція повинна бути безпечною і міцною; міст повинен з'єднуватися зі старою історичною дорогою і ландшафтом, і, звичайно, підкреслювати шикарні види", – сказав архітектор Карл-Вігго Хельмебакк.

Розвиток туристичної інфраструктури навколо водоспаду відбувався крок за кроком протягом декількох років. Перший етап проєкту був завершений у 2018 році і включав в себе оглядові майданчики, доріжки і парковку. До 2021 року поблизу пам'ятки будуть додані нові точки огляду і стежки.

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