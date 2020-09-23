У Копенгагені відкрився вигнутий розвідний велосипедний міст: футуристичні фото

У Копенгагені відкрили вигнутий велосипедний та пішохідний міст Lille Langebro від лондонського архітектурного бюро WilkinsonEyre. При наближенні великих суден центральні частини моста відкриваються і розвертаються. Дивіться далі на фото, як це виглядає.

Lille Langebro враховує судноплавний трафік річки, тому його центральна частина при необхідності відділяється і розсувається, створюючи прохід для великих кораблів. Невеликі прогулянкові судна можуть без проблем пропливати під закритим мостом. Його побудували поряд з автомобільним мостом Langebro, щоб створити безпечну альтернативу для перетину річки.

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Архітектори спроєктували міст так, щоб він не був схожий на розсувний. "З архітектурної точки зору міст відкриває нові горизонти, оскільки у закритому положенні він ледь сприймається як розвідний міст, так що його друга функція не відразу очевидна", – зазначив співзасновник і директор WilkinsonEyre Джим Ейр.

Архітектори прагнули створити просту елегантну форму, що тягнеться над водою. Плавний вигин моста відсилає до звивистої гавані у районі Крістіанхавн, що розташована неподалік.

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