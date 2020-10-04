Ідеальний вид зі спальні підкорив мережу: фото

Орендовані квартири часто мають певні недоліки, про які не попереджають власники. Але з цим помешканням вийшло все навпаки. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком dinonuggetsss поділився ефектним фото з орендованого будинку, яке швидко піднялось у топи. За короткий час допис зібрав понад 15 тисяч балів та більше як 200 коментарів. А все тому, що від такого виду з вікна навряд чи би хтось відмовився.

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"Орендував на AirBNB у Коннектикуті. Це моє ліжко", – відзначив автор під знімком, де зі спальні відкривається прекрасний вид на пляж і море. Хоч тут і немає штор, але заради цього можна потерпіти ранкове сонце. Як зізнаються коментатори, навіть відсутність любові до моря не заважає їм оцінити, наскільки затишно у цій квартирі. Здається, так виглядає ідеальний пейзаж з вікна, який потрібен кожному.

Reddit

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