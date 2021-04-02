У Nissan показали, які випробування пройшов електрокар Ariya: відео

Компанія Nissan розкрила подробиці про випробування, які пройшла модель Ariya перед запуском на європейському ринку. В результаті серії тестів, які проводилися на полігоні на острові Хоккайдо в Японії, автовиробник зупинився на чотирьох модифікаціях електрокара, які запропонують європейцям.

На випробувальному полігоні, як видно на відео, передбачені різні ділянки: наприклад, у деяких місцях траса перетворюється на звивисте шосе з гудронованим покриттям, на інших імітує швидкісні автостради та гірські дороги, поширені в низці європейських країн.

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Nissan Ariya під контролем команди інженерів Nissan з Європи і Японії тестували по низці параметрів: як автомобіль поводиться при розгоні, як керується на крутих віражах і наскільки ефективна звукоізоляція салону. Окремо оцінювався комфорт при водінні електрокара.

Дивіться відео з випробуванням електричного Nissan Ariya:

У результаті Nissan адаптував модель під основні запити європейського ринку, залишивши в лінійці Ariya чотири версії: з батареями на 63 або 87 кіловат-годин, одним або двома електромоторами (на передній і задній осі). Залежно від модифікації запас ходу електрокара варіюється від 360 до 500 кілометрів по циклу WLTP.

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