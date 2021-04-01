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Електрокар Kia EV6 GT зійшовся у гонці з п'ятьма суперкарами: відео епічної боротьби
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Новий електрокар Kia EV6 взяв участь у дрег-гонці з Lamborghini Urus, Ferrari California, Porsche 911, Mercedes-AMG GT і McLaren 570S. Для заїзду обрали найпотужнішу версія EV6 з приставкою GT.
Автомобіль укомплектований 585-сильною установкою. Тож з місця до "сотні" він розганяється усього за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 260 кілометрів на годину. Тож стало дуже цікаво, чи зможе він обійти суперкари. Дивіться відео епічної дрег-гонки.
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Шанси на перемогу у всіх автомобілів були приблизно однакові. McLaren 570S комплектується 570-сильним мотором і розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,2 секунди. Mercedes-AMG GT з двигуном на 462 сили розвиває першу "сотню" за чотири секунди. 650-сильному Lamborghini Urus потрібно на це 3,6 секунди, як і Ferrari California, оснащеній агрегатом потужністю 560 кінських сил. Дводверка Porsche 911 Targa 4 (991) виявилася найслабшою: 370 сил і 4,5 секунди до 100 кілометрів на годину.
Чотири з п'яти суперкарів програли Kia EV6 GT. Електрокар лідирував більшу частину дистанції у чверть милі, але під кінець його обігнав McLaren 570S. Останній фінішував на корпус попереду Kia EV6 GT. На відео незрозуміло, в якому порядку до фінішу приїхали інші автомобілі, але до кінця заїзду Porsche 911 їхав третім, випередивши Mercedes-AMG GT і Lamborghini Urus, а Ferrari California, мабуть, залишилася позаду.
Дивіться відео дрег-гонки Kia EV6 проти суперкарів:
Нагадаємо, що електричний кросовер Kia EV6 дебютував 30 березня 2021 року. Новинку запропонують у декількох модифікаціях з установками потужністю від 170 до 585 сил, а місткість батареї у залежності від версії варіюється від 58 до 77,4 кіловат-години. Продажі моделі почнуться у другій половині 2021 року.
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