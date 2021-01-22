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У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото

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Nissan e-NV200 Winter Camper - фото 1
Nissan e-NV200 Winter Camper / nissannews

Японська компанія Nissan презентувала концептуальний кемпер для зимових подорожей, який отримав назву e-NV200 Winter Camper. Новинка побудована на базі електричного мікроавтобуса e-NV200 Evalia.

Концепт перетворили у зручний будинок на колесах для відпочинку і подорожей. На підйомному даху встановлена сонячна батарея, яка забезпечує живлення для мережі 220 В. Комфортності у подорожах додадуть вбудована мінікухня, холодильник, складаний диван-ліжко та ізотермічне скло.

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Nissan e-NV200 Winter Camper - фото 444299
Nissan e-NV200 Winter Camper

Для впевненого руху по бездоріжжю автомобіль "взули" у позашляхові шини Maxxis Bravo A / T 771 і збільшили дорожній просвіт. З урахуванням короткого світлового дня взимку, спереду встановили додаткові ліхтарі на захисному сталевому каркасі. Крім того, автомобіль оснастили захистом днищем, бічними балками, а салон укомплектували практичними гумовими килимками.

Технічно автомобіль не змінився. Як і інші представники сімейства e-NV200 він приводиться в рух електромотором потужністю 80 кВт (109 к.с.). Запас ходу по циклу NEDC становить 275 км.

У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото - фото 444293
У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото - фото 444298
У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото - фото 444296
У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото - фото 444297
У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото - фото 444294
У Nissan показали концепт ідеального авто для подорожей взимку: фото - фото 444295

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Джерело: nissannews
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