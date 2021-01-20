Прощай, 2020-й рік: Volkswagen представила новий Polo у незвичайному кольорі

Компанія Volkswagen представила незвичайний Polo, кузов якого пофарбований відразу в синій, червоний, зелений і жовтий кольори. Подібна палітра використовується маркою для спеціальної лінійки моделей під назвою Harlequin.

Компанія Volkswagen знову випускає моделі Harlequin (у перекладі – Арлекін, на честь персонажа італійської комедії дель-арте, або комедії масок, який носив яскравий одяг) уже досить давно.

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Першим автомобілем у подібному стилі стала модель Beetle. Потім, у 1995 році, компанія випустила барвистий Polo, а роком пізніше з конвеєра зійшов різнокольоровий Golf. Усі машини мали класичну комплектацію і відрізнялися лише незвичайним забарвленням кузова.

Ця рекламна кампанія спочатку створювалася для того, щоб продемонструвати можливості модульної схеми конструкції автомобілів марки та мала на увазі випуск обмеженої кількості машин. Наприклад, "третє" Polo планували випустити всього 20 штук. Однак клієнтам Volkswagen настільки сподобалося колірне рішення, що вони попросили налагодити масове виробництво різнокольорових автомобілів. У результаті у 1995 році компанія випустила близько 3100 різнокольорових "Поло", а роком пізніше продала 264 яскраві "Гольфи".

Інженери Volkswagen використовують чотири кольори для фарбування деталей кузова: синій Chagallblau, червоний Flashrot, фісташковий Pistaziengrun і жовтий Ginstergelb. У техпаспорті машини основним записують колір даху і порогів. При цьому, всі кольори можуть варіюватися по-різному. Для цього фахівці розробили чотири схеми з різним поєднанням відтінків.

За словами представників Volkswagen, нинішній Polo Harlequin став відповіддю компанії на похмурий 2020 рік. Новий "Арлекін" покликаний підняти настрій клієнтам марки та змінити їх вибір на користь яскравих автомобілів.

У вересні минулого року в Німеччині виставили на продаж Ford LTD в кузові універсал 1984 року випуску за 2 мільйони євро. Така висока ціна була обумовлена ​​тим, що кузов автомобіля розписав один з найяскравіших представників модерністського африканського мистецтва – Ґеорґ Ліланґа.

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