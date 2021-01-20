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Конкурент Maybach: тест-драйві помітили розкішний Audi A8 Horch

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Audi A8 Horch - фото 1
Audi A8 Horch / carscoops

Фотошпигунам вперше вдалося підловити на зимових випробуваннях подовжену версію флагманського седана Audi A8 Horch. Прототип заснований на A8 з довгою колісною базою і отримав дивний камуфляж ззаду, який може закривати значок "H", що вказує на ультрарозкішне авто.

Про можливість випуску A8 Horch інсайдери говорили ще у 2018 році, а весною 2019-го компанія офіційно підтвердила розробку люксового седана на щорічних зборах акціонерів.

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Конкурент Maybach: тест-драйві помітили розкішний Audi A8 Horch - фото 443979
Конкурент Maybach: тест-драйві помітили розкішний Audi A8 Horch - фото 443980
Конкурент Maybach: тест-драйві помітили розкішний Audi A8 Horch - фото 443981

Хоча очікується, що модель не буде рости в розмірах, A8 Horch повинен мати розкішний інтер'єр. На цю мить про нього мало що відомо, але можна припустити, що всередині машина буде оздоблена преміальною шкірою і додатковою дерев'яною обробкою.

Модель орієнтована на пасажирів на задніх сидіннях, тому там можна виявити центральну консоль на всю довжину, а також два окремих задніх сидіння з функціями обігріву, вентиляції та масажу. Автомобіль також може бути оснащений планшетом, задніми підніжками і розважальною системою для задніх сидінь.

Варіанти двигунів залишаються непідтвердженими. Очікується, що A8 Horch дебютує в кінці цього року, приблизно в той же час, що й оновлені A8 і S8.

Конкурент Maybach: тест-драйві помітили розкішний Audi A8 Horch - фото 443978

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Джерело: carscoops
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