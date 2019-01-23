У Німеччині знайшли рідкісний VW Transporter 50-х років

У німецькому місті Айфель знайшли рідкісний Volkswagen T1 Samba.

Випущений 27 серпня 1951 року мікроавтобус – перше покоління Transporter.

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Це більш комфортний варіант знаменитого мікроавтобуса – він відрізняється багажником на даху і розсувним матер'яним дахом. Цікаво, що авто було куплене під запчастини всього за 2500 доларів. Виявивши табличку з датою випуску (одна така табличка коштує 5-значну суму), нові власники зрозуміли, який скарб потрапив їм до рук – всього таких машин було випущено тільки 269 штук.

Автомобіль у жахливому стані, збереглося до 35% деталей. Але покупці вирішили його повністю відновити – на ремонт доведеться витратити, імовірно 100 000 євро.

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