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У Німеччині встановили найвищу різдвяну ялинку

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Ялинка у Дортмунді - фото 1
Ялинка у Дортмунді / Instagram

Святкове дерево заввишки 45 метрів не зрубали в лісі, а змонтували з 1700 невеликих ялинок.

Найбільшу в світі різдвяну ялинку висотою 45 метрів встановили в німецькому місті Дортмунд.

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Відзначається, що святкове дерево змонтували з 1700 невеликих ялинок, які спеціально для цього виростили в місцевих лісових господарствах. Монтаж тривав чотири тижні.

Прикрасили конструкцію 48 тисячами святкових ліхтариків.

Всього з початком святкового сезону по всій Німеччині відкрили майже три тисячі різдвяних ярмарків, на кожній з яких поруч із сувенірними лотками, каруселями і вертепом встановили і свою місцеву ялинку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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