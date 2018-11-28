У Німеччині встановили найвищу різдвяну ялинку

Святкове дерево заввишки 45 метрів не зрубали в лісі, а змонтували з 1700 невеликих ялинок.

Найбільшу в світі різдвяну ялинку висотою 45 метрів встановили в німецькому місті Дортмунд.

І ще: Меланія Трамп показала новий інтер'єр Білого дому: відео

Відзначається, що святкове дерево змонтували з 1700 невеликих ялинок, які спеціально для цього виростили в місцевих лісових господарствах. Монтаж тривав чотири тижні.

Прикрасили конструкцію 48 тисячами святкових ліхтариків.

Всього з початком святкового сезону по всій Німеччині відкрили майже три тисячі різдвяних ярмарків, на кожній з яких поруч із сувенірними лотками, каруселями і вертепом встановили і свою місцеву ялинку.

Читайте також: Скільки продуктів викидає середньостатистична сім'я: ви будете шоковані