Скільки продуктів викидає середньостатистична сім'я: ви будете шоковані

Під час загальнонаціонального опитування, проведеного Американською молочною асоціацією, 94% американців зізналися, що викидають їжу.

"Люди закуповують занадто багато продуктів або втомлюються від їх залишків: так чи інакше, у США викидається занадто багато їжі", – стверджує віце-президент з питань харчування Американської молочної асоціації в Коламбусі, штат Огайо, Карен Беккі.

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Опитування показало, що головною причиною, через яку люди позбавляються від їжі, став термін придатності, що вийшов – 60 відсотків опитаних викидають їжу, тому що сумніваються, чи можна її їсти.

Часто люди викидають продукти через протермінування / Whirlpool

За словами фахівця, сім'я з чотирьох осіб може заощадити до двох тисяч доларів, якщо буде викидати менше їжі, що не тільки піде на користь сімейному бюджету, але і допоможе суспільству. Навіть половини цих грошей достатньо, щоб забезпечити їжею понад вісім тисяч нужденних. Крім того, асоціація розробила кілька порад, які допоможуть знизити навантаження не тільки на навколишнє середовище, але і на гаманець споживача.

Насамперед потрібно правильно організувати простір холодильника. Намагайтеся тримати більш "старі" продукти на видному місці, щоб не забути про них. Також має значення розташування всередині камери: сири та йогурти повинні бути щільно запаковані на верхній полиці, а овочі і фрукти краще зберігати у ящиках з контрольованою вологістю.

Попри те що дверцята холодильника, здається, так і створені для зберігання молока, його краще прибрати у задню частину камери: перебуваючи на дверцятах, воно буде нагріватися щоразу, коли ви відкриваєте холодильник. Будьте винахідливими і знаходьте нові способи використання решти продуктів, а швидкопсувні товари можна покласти в морозильну камеру доти, поки вони вам знову не знадобляться.

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