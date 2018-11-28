Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Скільки продуктів викидає середньостатистична сім'я: ви будете шоковані

  • 30
А ви правильно зберігаєте продукти в холодильнику? - фото 1
А ви правильно зберігаєте продукти в холодильнику? / CBC

Під час загальнонаціонального опитування, проведеного Американською молочною асоціацією, 94% американців зізналися, що викидають їжу.

"Люди закуповують занадто багато продуктів або втомлюються від їх залишків: так чи інакше, у США викидається занадто багато їжі", – стверджує віце-президент з питань харчування Американської молочної асоціації в Коламбусі, штат Огайо, Карен Беккі.

І ще: Медики розповіли про корисну властивість курячих яєць

Опитування показало, що головною причиною, через яку люди позбавляються від їжі, став термін придатності, що вийшов – 60 відсотків опитаних викидають їжу, тому що сумніваються, чи можна її їсти.

Часто люди викидають продукти через протермінування - фото 291969
Часто люди викидають продукти через протермінування / Whirlpool

За словами фахівця, сім'я з чотирьох осіб може заощадити до двох тисяч доларів, якщо буде викидати менше їжі, що не тільки піде на користь сімейному бюджету, але і допоможе суспільству. Навіть половини цих грошей достатньо, щоб забезпечити їжею понад вісім тисяч нужденних. Крім того, асоціація розробила кілька порад, які допоможуть знизити навантаження не тільки на навколишнє середовище, але і на гаманець споживача.

Насамперед потрібно правильно організувати простір холодильника. Намагайтеся тримати більш "старі" продукти на видному місці, щоб не забути про них. Також має значення розташування всередині камери: сири та йогурти повинні бути щільно запаковані на верхній полиці, а овочі і фрукти краще зберігати у ящиках з контрольованою вологістю.

Попри те що дверцята холодильника, здається, так і створені для зберігання молока, його краще прибрати у задню частину камери: перебуваючи на дверцятах, воно буде нагріватися щоразу, коли ви відкриваєте холодильник. Будьте винахідливими і знаходьте нові способи використання решти продуктів, а швидкопсувні товари можна покласти в морозильну камеру доти, поки вони вам знову не знадобляться.

Читайте також: Науковці розповіли, чому не варто зловживати фастфудом

Джерело: ada
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1062
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 10009
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 486
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа