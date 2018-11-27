Меланія Трамп показала новий інтер'єр Білого дому: відео

Перша леді США Меланія Трамп продемонструвала різдвяний інтер'єр Білого дому – відповідне відео опубліковано в її офіційному акаунті в Twitter.

На кадрах видно, як дружина американського президента проходить по декорованих коридорах і кімнатах резиденції. У приміщеннях встановлено безліч ялинок, оформлених в різних колірних гамах. Прикрашені також каміни, вікна, сходи та інші елементи інтер'єру.

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"Будинок народу – Білий дім – готовий святкувати Різдво і новорічний сезон", – прокоментувала відео перша леді. Понад 90 тисяч користувачів поставили твіту позначку "Подобається", майже 22 тисячі поділилися записом.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 26 листопада 2018 р.

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