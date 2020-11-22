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У Німеччині воротар забив автогол століття: курйозне відео

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У Німеччині воротар забив автогол століття: курйозне відео - фото 1

Голкіпер леверкузенського Байєра Лукас Градецький відзначився курйозним автоголом у матчі 8-го туру німецької Бундесліги з Вірменією. Дивіться на відео, як все було.

Так, на 47-й хвилині зустрічі захисник гостей Дейлі Сінкгравен під пресингом суперника віддав пас назад своєму воротареві. Градецький спробував вибити м'яч в один дотик, проте зробив це настільки невдало, що м'яч, який котився повз ворота, після зіткнення з ногою голкіпера, закотилася у них.

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Після цього рахунок в матчі став 1:1. Вболівальники відразу охрестили цей м'яч автоголом століття.

Цікаво, що гравці Байєра змогли виправити помилку Градецького і вирвати перемогу. Три очки гостям на 88-й хвилині ударом з меж штрафного майданчика приніс колишній захисник київського Динамо Олександр Драгович.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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