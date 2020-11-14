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Ексфутболіст Динамо віддав свого сина в академію Шахтаря

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Микола Морозюк - фото 1
Микола Морозюк / dynamo.kiev.ua

П'ятирічний Ілля, син 32-річного ексгравця київського Динамо Миколи Морозюка та Ірини Морозюк, почав займатися футболом в академії донецького Шахтаря.

Відповідне відео Ірина, колишня дружина Миколи, опублікувала в Instagram.

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На кадрах хлопець маленькими, проте впевненими кроками намагається повторити найпростіші футбольні елементи.

Ексфутболіст Динамо віддав свого сина в академію Шахтаря - фото 435024

Микола Морозюк є вихованцем львівського футболу. У структуру Динамо він потрапив в 16-річному віці. Всього за першу команду біло-синіх Микола зіграв 116 матчів і забив 9 м'ячів. У кількох іграх захисник виводив на поле з капітанською пов'язкою. Контракт Миколи належав Динамо з 2004-го по 2010-й роки і з 2015-го по 2019-й роки. Зараз футболіст захищає кольори турецького Різеспора.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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