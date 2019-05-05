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BMW показала першу фотографію новенької "вісімки"

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Авто буде схоже на купе восьмої серії від BMW - фото 1
Авто буде схоже на купе восьмої серії від BMW

Компанія BMW опублікувала першу фотографію нової моделі сімейства 8 Series – чотиридверки 8 Series Gran Coupe. Прем'єра новинки відбудеться на спеціальному заході #NextGen у виставковому центрі BMW Welt в кінці червня, а її ринковий дебют запланований на вересень.

Від BMW 8 серії з двома дверима Gran Coupe відрізняється збільшеною колісною базою. Надбавка дозволила розширити простір на задньому ряду, а також зробити більшим багажний відсік. Поки не ясно, скільки посадкових місць буде в автомобілі, хоча не виключено, що на вибір можуть запропонувати два роздільні крісла або тримісний диван.

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Перше фото чотиридверної 'вісімки' від BMW - фото 325798

Зовні і технічно BMW 8 Series Gran Coupe буде повторювати купе і кабріолет. В основі моделей сімейства лежить модульна платформа CLAR з адаптивною підвіскою і підрулюючими задніми колесами. У конструкції "візка" використовується алюміній, магній і вуглепластик. Залежно від версії "вісімку" можна укомплектувати блокуванням заднього диференціала й активними стабілізаторами поперечної стійкості.

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BMW показала першу фотографію новенької 'вісімки' - фото 325805
BMW показала першу фотографію новенької 'вісімки' - фото 325804
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BMW показала першу фотографію новенької 'вісімки' - фото 325802
BMW показала першу фотографію новенької 'вісімки' - фото 325803
BMW показала першу фотографію новенької 'вісімки' - фото 325800
BMW показала першу фотографію новенької 'вісімки' - фото 325799

Купе BMW 8 Series пропонується у двох модифікаціях: бензиновій M850i ​​xDrive і дизельній 840d xDrive. Перша комплектується 4,4-літровим V8 з двома турбонагнітачами, який видає 530 кінських сил і 750 Нм крутного моменту. Друга – трилітровою дизельною "шісткою" потужністю 320 сил і 680 Нм моменту. Коробка – восьмидіапазонний "автомат" Steptronic.

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Джерело: Motor
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