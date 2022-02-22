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Представлено прототип комп'ютера у формі кросівка

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Представлено прототип комп'ютера у формі кросівка - фото 1

Виробник деталей для персональних комп'ютерів Cooler Master показав прототип концептуальної моделі Sneaker X – системний блок у вигляді кросівка. Носити не можна, але можна грати – цілком реально.

Зовнішньо корпус комп'ютера нагадує силует культових Nike і Balenciaga. Але Sneaker X буде трохи більшим, ніж звичайний кросівок, пише The Verge.

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Разом з тим, Sneaker X забезпечить користувачеві повноцінний функціонал комп'ютера. За заявою Cooler Master, гаджет може бути обладнаний новим процесором графічним модулем, а також кулером AIO.

Оскільки компанія спеціалізується в тому числі на апаратурі для геймерів, від нової розробки очікуються й ігрові можливості.

Комп'ютер-кросівок вийде у різних кольорах, а за бажанням його можна буде кастомізувати. У продаж модель Sneaker X має надійти до кінця 2022 року — ціна поки що не повідомляється.

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