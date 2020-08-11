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Коронавірус Карантин

Німеччина відкрила кордон для пар, яких розділив коронавірус

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Німеччина відкрила кордон для пар, яких розділив коронавірус - фото 1

Пандемія коронавірусу почала йти на спад у кількох країнах, тож світ почав поступово пом'якшувати карантин. І поки частина кордонів все ще закриті, то Німеччина вирішила дати шанс для кохання.

Уряд Німеччини прийняв указ про те, що тепер в країну можуть в'їхати партнери, яких розділила пандемія. Тобто, хлопець чи дівчина можуть потрапити до Німеччини, якщо там є їхня друга половинка. Оновлення набули чинності вже з 10 серпня, але далеко не кожен може ними скористатись.

І ще: Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу

Річ у тому, що розлучені пари повинні довести, що у них справді є стосунки. Приміром, спільне проживання раніше за межами країни, тривалі чи короткі зустрічі. На цьому список вимог не завершується.

Охочі потрапити у Німеччину повинні мати запрошення від партнера, який мешкає в цій країні, декларацію стосунків з підписами двох половинок та докази попередніх візитів (бронь готелів, авіаквитки). Тому навіть коронавірус не повинен розлучати людей, а також негативно позначатись на психологічному стані.

Німеччина відкрила кордон для пар, яких розділив коронавірус - фото 420072

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Джерело: ЙОД
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