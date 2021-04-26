У Німеччині представили універсальний кемпер, який можна встановлювати на пікапи

Німецька компанія GEO-Cab представила лінійку кемперів Badger. Його можна встановлювати на різні пікапи.

Badger має різні розміри, тому його можна ставити на маленькі моделі, такі як Ford Bronco або Jeep Gladiator. Також доступні великі кемпери для повнорозмірних пікапів, таких як F-Series, Ram або Chevrolet Silverado, пише Motor1.

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Найменша версія – ST. Вона має розмір від 3949 до 4249 мм, а висота стелі – до 1998 мм. Планування включає спальні місця для двох з додатковою зоною для сну і ванну кімнату змінного розміру. Великі кемпери починаються з Badger LR, який доходить до 4848 мм. Він також має змінну ванну, доступний на чотирьох осіб, але призначений для середніх пікапів, таких як Toyota Tacoma, Nissan Frontier і Ford Ranger. Найбільший – це Badger XT. Він розрахований на п'ятьох людей, має фіксовану ванну кімнату, висоту стелі до 2148 мм і довжину 5999 мм.

Завдяки щільній конструкції з вуглецевого волокна всередині і зовні, кемпери не додають значної маси автомобілю. ST важить 459 кг, а XT – 759 кг. Крім спальних місць і ванної кімнати, вони оснащені кухнею, великими вікнами і унікальними меблями зі склопластику або вуглецевого волокна.

Вартість починається приблизно зі 130 тисяч доларів і може становити понад 200 тисяч доларів. Звичайно ж, це не включає вартість автомобіля, на який встановлять Badger. GEO-Cab буде забезпечувати його встановлення, але на американські машини.

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