Авто з історією: Bentley Єлизавети II виставили на продаж

Розкішний Bentley королеви Великобританії Єлизавети II виставили на продаж. Автомобіль планують продати за 200 тисяч фунтів.

Седан Bentley Mulsanne 2013 року, який забарвлений у колір Barnato Green, продається в автосалоні Bramley Motor Cars в графстві Суррей. Автівкою користувалася королівська родина впродовж двох років, тому пробіг лише близько 4 тисяч кілометрів, повідомляє Daily Mail.

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Аналогічний Bentley можна придбати приблизно за 80 тисяч фунтів. Але цінності машині додає її історія.

Подовжений седан оснащений 6,75-літровим бензиновим мотором потужністю 505 к.с. і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Крім того, він має багату комплектацію, що включає столики для пікніка, шкіряну обробку і дерев'яні декоративні панелі в салоні, сині проблискові маячки і приховану світлотехніку, а крім того, на автомобілі ніколи не встановлювався номерний знак.

Королівський Bentley – унікальний автомобіль. Він принципово нічим не відрізняється від будь-якого іншого Mulsanne, але у нього фантастична історія: він належав Її Величності, і це прекрасно, – відзначає менеджер з маркетингу Bramley Джек Морган-Джонс.

У королеви Великобританії великий автомобільний досвід відтоді, як під час Другої світової війни вона отримала права водія санітарного авто. Сьогоднішній автопарк в Букінгемському палаці складається з трьох Rolls-Royce, трьох Daimler і двох Bentley, а крім того, є автомобілі і в інших її володіннях.

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