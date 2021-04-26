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Авто з історією: Bentley Єлизавети II виставили на продаж
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Розкішний Bentley королеви Великобританії Єлизавети II виставили на продаж. Автомобіль планують продати за 200 тисяч фунтів.
Седан Bentley Mulsanne 2013 року, який забарвлений у колір Barnato Green, продається в автосалоні Bramley Motor Cars в графстві Суррей. Автівкою користувалася королівська родина впродовж двох років, тому пробіг лише близько 4 тисяч кілометрів, повідомляє Daily Mail.
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Аналогічний Bentley можна придбати приблизно за 80 тисяч фунтів. Але цінності машині додає її історія.
Подовжений седан оснащений 6,75-літровим бензиновим мотором потужністю 505 к.с. і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Крім того, він має багату комплектацію, що включає столики для пікніка, шкіряну обробку і дерев'яні декоративні панелі в салоні, сині проблискові маячки і приховану світлотехніку, а крім того, на автомобілі ніколи не встановлювався номерний знак.
Королівський Bentley – унікальний автомобіль. Він принципово нічим не відрізняється від будь-якого іншого Mulsanne, але у нього фантастична історія: він належав Її Величності, і це прекрасно, – відзначає менеджер з маркетингу Bramley Джек Морган-Джонс.
У королеви Великобританії великий автомобільний досвід відтоді, як під час Другої світової війни вона отримала права водія санітарного авто. Сьогоднішній автопарк в Букінгемському палаці складається з трьох Rolls-Royce, трьох Daimler і двох Bentley, а крім того, є автомобілі і в інших її володіннях.
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