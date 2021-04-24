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Легендарний Aston Martin знайшли у старому сараї, де він простояв 30 років: фотофакт
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Компанія Gulling Motorcars, яка займається пошуком і продажем класичних автомобілів, нещодавно виявила у закинутому сараї дуже рідкісний автомобіль Aston Martin DB4 1962 року. У цього екземпляра дуже цікава історія.
Колись авто належало простому механіку. Чоловік допоміг своєму босові полагодити інший його автомобіль і у подарунок отримав цей Aston Martin, пише Gullwing Motor Cars. На жаль, у нього не було можливості відновити машину, тому вона простояла в сараї близько 30 років. Зараз же DB4 продають без вказівки вартості.
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Модель DB4 можна вважати однією з найзнаковіших у Aston Martin. Знайти такий автомобіль в старому сараї на фермі десь в Сполучених Штатах здається цілковитим божевіллям, але, як видно, це можливо.
Відреставроване авто коштує величезних грошей, але навіть в такому стані є предметом колекціонування. І позаяк перед нами екземпляр з правим кермом, очевидно попередній власник купив його за межами Америки. Крім цього, ззаду є табличка з літерами GB, що говорять про британське походження автомобіля. Хоча зовні кузов здається цілим, нічого невідомо про те, наскільки сильно проржавіло днище.
DB4 оснащений рядним шестициліндровим двигуном потужністю 240 к.с. при 5000 об/хв. Продавець стверджує, що всі ідентифікаційні номери складових частин збігаються з документацією, що робить цю знахідку ще ціннішою.
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