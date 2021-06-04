У Німеччині представили унікальну прикрасу для рота

Німецький бренд MYL Berlin випустив дивну прикрасу, яка кріпиться на нижню губу і підборіддя. Аксесуар виготовлений з нержавіючої сталі.

Як пише Independent, виріб називається Mundstuck 2. Це – металева панель, яка нависає над підборіддям. Вона кріпиться на верхній губі двома гачками, але не вимагає проколювання.

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"Стильні та запатентовані прикраси для рота, які м'яко тримаються на губах з нержавіючої сталі, підходять для губ будь-якого розміру. Крім того, ця унікальна сексуальна прикраса випускається в трьох кольорах – чорному, срібному і золотом", – йдеться на сайті виробника.

Вартість прикраси для рота – 138 доларів. При цьому, на деяких сайтах за неї просять 210 доларів. У мережі біжутерію оцінили неоднозначно.

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