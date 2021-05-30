Nike випустить кросівки для фанатів аніме, які можна стилізувати

Компанія Nike продовжує створювати взуття та одяг різної тематики. І цього разу бренд потішить всіх шанувальників аніме.

Бренд Nike презентує особливі кросівки-конструктор Air Force 1/1, які точно зацінять прихильники аніме, передає sneakernews. Річ у тому, що взуття прикрашають яскраві картинки з популярних анімаційних серіалів. Але родзинкою стало ще й те, що окремі панелі можна замінювати на інші, адже більшість з них кріпляться на липучках.

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Новенька модель отримала назву Nike And The Mighty Swooshers, однак інформація про реліз все ще залишається у таємниці. Інсайдери припускають, що свіжа пара може з'явитись у магазинах вже за кілька місяців. Відзначимо, що традиційні Nike Air Force 1/1 з липучками можна придбати приблизно за 140 доларів.

Джерело всіх фото: sneakernews

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