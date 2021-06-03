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Чоловічі печатки, браслети, ланцюжки: як обрати ювелірні прикраси для чоловіка
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Чоловічі прикраси завжди були популярні, проте мода зробила черговий виток й зараз попит на ювелірні вироби для чоловіків стає дедалі більшим. Далі розповідаємо вам, як обрати найпоширеніші чоловічі прикраси.
Асортимент у магазині ювелірних виробів Oniks задовольнить найвибагливіших покупців. Браслети, ланцюжки, перстені, печатки, запонки, затискачі для краватки, кулони, хрестики, сережки, жетони та інші аксесуари – все для чоловіків. Ви знайдете вироби, які сподобаються і молодим хлопцям, і спортсменам, і бізнесменам, і байкерам, і вашому другу, брату, коханому, татові та інших важливим для вас чоловікам.
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Як обрати чоловічу печатку
Якісні та стильні чоловічі печатки можна обрати на сайті https://oniks.ua/categories/pechatki, де є широкий вибір ювелірних виробів з різних металів та особливим дизайном під будь-який стиль. Вам потрібно визначитися з декількома критеріями, врахування яких пришвидшує ваш пошук, збільшує шанс на успіх та вдалу покупку.
- Обов'язково дізнайтеся розмір. Це найголовніше, адже навіть найкраща печатка у світі лише розчарує, якщо буде не за розміром, і лежатиме у коробці на поличці.
- Визначтеся з металом та оздобленням. Найпоширенішими є печатки з жовтого золота чи срібла та з фіанітами. Для поціновувачів є варіанти з білого золота та діамантами. Може бути дизайн без додаткового оздоблення камінням.
- Подумайте про стиль. Важливо врахувати вподобання та ритм життя того, кому даруєте печатку. Чи буде людина носити прикрасу щодня, з яким одягом поєднуватиме, на якій роботі працює, яку посаду обіймає, у яких місця буває тощо.
Як обрати чоловічий ланцюжок
Визначтеся, який вигляд має мати така прикраса, а чоловічих ланцюжків у Oniks є вдосталь на будь-який смак та гаманець, тож з приводу асортименту не варто переживати.
- По-перше, оберіть, який саме це має бути ланцюжок: самостійний, для підвіски чи ювелірний шнурок. Якщо ви розраховуєте, що цей ланцюжок буде окремою прикрасою, то зверніть увагу на вироби з масивними та цікавими ланками. Тоді до такого ланцюжка не передбачено додатково хрест чи підвіска. Якщо бажаєте придбати ланцюжок під кулон, то зверніть увагу на делікатніші та простіші ланки, які пасуватимуть до підвіски.
- Важливі деталі – довжина і габарити. На масивній шиї тоненький ланцюжок просто загубиться, а на довгій шиї ще довший ланцюжок виглядатиме дивно та недоречно.
- Матеріал та стиль теж варто враховувати. Якщо людина носить переважно спортивний одяг, зверніть увагу на ювелірні шнурки. Якщо ж чоловік щодня носить костюми, то для вас є ширший вибір з різних металів та різним дизайном.
Як обрати чоловічий браслет
Чоловічі браслети – чудове доповнення образу. Ви зможете обрати виріб, який пасуватиме до будь-якого стилю. Окрім матеріалу, розміру та дизайну, зверніть увагу на такі пункти:
- Браслет одночасно є і самостійним, і залежним ювелірним виробом. Зверніть увагу, щоб прикраса поєднувалася з іншими, а особливо з тими, які носять у зоні рук: перстені, печатки та годинники. Якщо ж чоловік не носить печатки та годинник, тоді не зважайте на цей пункт, адже браслет буде самостійною прикрасою.
- Неочевидне, проте важливе – застібка. Браслет має бути зручний та надійний. І це стосується не лише комфорту при носінні, а й того, як людина самотужки зможе застібнути та розстібнути його. Безпека теж повинна враховуватися – обирайте застібку, яку важко буде розстібнути злодіям. Застібка, яка сама по собі легко розстібається, тим більше не підходить, адже людина може просто загубити браслет і не помітити цього.
- Комфорт та дизайн. Зверніть увагу на цей пункт, як 2 в 1. У якісних виробах вигадливий дизайн не позначається на зручності носіння прикрас. Нічого не має тиснути чи колоти у зап'ясток, рухи залишаються невимушені та легкі, браслет не зачіпається за одяг та сторонні речі тощо.
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