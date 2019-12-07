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BMW показала унікальний спорткар в єдиному екземплярі

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BMW i8 - фото 1
BMW i8 / carscoops

Ця спецверсія BMW i8 має яскравий лаймовий колір і витрачає трохи більше двох літрів на 100 кілометрів. Подивіться на цю красуню!

Автоконцерн BMW представив спеціальну версію спорткара i8 LimeLight Edition, виконаного в єдиному екземплярі.

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Унікальний транспортний засіб пофарбовано в лаймовий колір, салон оббитий екологічною синтетичною замшею від Alcantara SpA і підсвічується синім кольором. Для інтер'єру в салоні дизайнери вибрали чорний колір, але з лаймовими акцентами.

Авто оснастили електромотором потужністю 374 кінських сил. До сотні BMW i8 розганяється за 4,6 секунди. Максимальну швидкість обмежили 250 кілометрами на годину. Інженери стверджують, що гібрид витрачає всього 2,1 літра палива на 100 кілометрів. Орієнтовна вартість такого автомобіля 181,59 тисячі доларів, проте у продаж i8 LimeLight Edition не надійде.

BMW показала унікальний спорткар в єдиному екземплярі - фото 372488

BMW показала унікальний спорткар в єдиному екземплярі - фото 372489

BMW показала унікальний спорткар в єдиному екземплярі - фото 372490

BMW показала унікальний спорткар в єдиному екземплярі - фото 372491

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Джерело: carscoops
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