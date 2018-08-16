У Німеччині показали бюджетний розсувний електромобіль від iEV

Автомобіль був створений тільки Німеччини, і поки є лише прототипом iEV X (Intelligent Electric Vehicle).

Німецькою групою фахівців iEV 1 був представлений прототип iEV X. В "складеному" вигляді довжина авто всього 160 сантиметрів. Ширина – 78 сантиметрів. Для перевезення пасажира розсувний транспортний засіб збільшується до 190 сантиметрів, за рахунок чого з'являються додаткові місця за водієм. Щоб перевозити ще й якийсь багаж, довжина міського авто може збільшуватися до 220 сантиметрів.

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Розсувний автомобіль iEV X

Важить iEV X 115 кілограм. Силовий агрегат прототипу живить 48-вольта літій-іонна батарея. Машина може проїхати без підзарядки 60 км. Повне зарядження акумулятора займає три години. На даху сітікара є сонячна панель на 40 ват, яка заряджає батарею. Максимальна швидкість – 45 км на годину.

Більш "заряджена" модифікація iEV X важить 145 кілограм і має ємний акумулятор, запасом ходу в 120 кілометрів, сонячну панель на 60 ват. Поріг швидкості автомобіля позначений на 60 км/год.

Зараз збирають гроші на здійснення проекту iEV X через майданчик Kickstarter. Якщо автомобіль з'явиться на ринку, то його вартість буде приблизно від 2144 доларів. "Заряджений" iEV X+ буде коштувати 9098 доларів.

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