Презентовано найцікавішу модифікацію Nissan GT-R

Пристрасть до зміни зовнішності властива людству з давніх-давен. Однак, чоловікам певною мірою також властива сублімація переживань, яка досить часто направляється на найдорожче, що у них є – автомобілі.

Хлопці вирішили, що якщо вже взялися за справу, то потрібно зробити щось таке, що неабияк вразить. Взяли малюка Daihatsu Copen і гарненько попрацювали над ним болгаркою. В результаті їм вдалося надати і без того оригінальному родстер зовнішність Nissan GT-R, причому не тільки спереду, але і ззаду.

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Nissan GT-R у вражаючій модифікації

Потім, вирішивши не розмінюватися на дрібниці, Liberty Walk додали широченні розширювачі арок і встромили на багажник найбільше антикрило, яке тільки змогли знайти на складі. Хромоване. Тому що Японія. Тому що Liberty Walk.

Є підозра, що на цьому японські тюнери не зупиняться. Чекаємо нових, ще більш вражаючих робіт.

Nissan GT-R у вражаючій модифікації

Nissan GT-R у вражаючій модифікації

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