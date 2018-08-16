Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Презентовано найцікавішу модифікацію Nissan GT-R

  • 48
Незсвична модифікація Nissan GT-R - фото 1
Незсвична модифікація Nissan GT-R / topgear

Пристрасть до зміни зовнішності властива людству з давніх-давен. Однак, чоловікам певною мірою також властива сублімація переживань, яка досить часто направляється на найдорожче, що у них є – автомобілі.

Хлопці вирішили, що якщо вже взялися за справу, то потрібно зробити щось таке, що неабияк вразить. Взяли малюка Daihatsu Copen і гарненько попрацювали над ним болгаркою. В результаті їм вдалося надати і без того оригінальному родстер зовнішність Nissan GT-R, причому не тільки спереду, але і ззаду.

Це цікаво: Українці створили перший автобус-позашляховик

Nissan GT-R у вражаючій модифікації - фото 270500
Nissan GT-R у вражаючій модифікації

Потім, вирішивши не розмінюватися на дрібниці, Liberty Walk додали широченні розширювачі арок і встромили на багажник найбільше антикрило, яке тільки змогли знайти на складі. Хромоване. Тому що Японія. Тому що Liberty Walk.

Є підозра, що на цьому японські тюнери не зупиняться. Чекаємо нових, ще більш вражаючих робіт.

Nissan GT-R у вражаючій модифікації - фото 270502
Nissan GT-R у вражаючій модифікації
Nissan GT-R у вражаючій модифікації - фото 270501
Nissan GT-R у вражаючій модифікації

Читайте також: Унікальний 48-річний прототип Ferrari навчили їздити

Джерело: topgear
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1756
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 253
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто