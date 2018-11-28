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Ferrari побудували для свого клієнта унікальний спайдер

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Авто побудують на замовлення бізнесмена - фото 1
Авто побудують на замовлення бізнесмена / thequizy

У Маранелло представлений унікальний спайдер під назвою Ferrari SP3JC. Подробиць про цю машину мало, проте передбачається, що вона побудована на замовлення бізнесмена Джона Коллінза, засновника компанії з перепродажу класичних спортивних автомобілів італійської марки.

Суперкар побудований в єдиному екземплярі підрозділом Special Projects. Судячи з фотографій, при будівництві машини використовувалися елементи від суперкара Ferrari 812 Superfast і його попередника F12berlinetta. Так, наприклад, від старого купе взяті фари й елементи інтер'єру, а від нового – ліхтарі.

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Інформації про технічну начинку спайдера немає. Серійне купе 812 Superfast оснащується 800-сильним 12-циліндровим атмосферником об'ємом 6,5 літра та роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями. "Сотню" суперкар набирає за 2,9 секунди.

Ексклюзивна Ferrari - фото 291801
Ексклюзивна Ferrari

Модель F12berlinetta мала 740-сильний мотор V12, а її заряджена версія F12tdf – 780 сил. Перша з них здатна досягати перших ста кілометрів на годину за 3,1 секунди, друга – за 2,9 секунди.

Раніше була показана унікальна версія моделі F12tdf, побудована на замовлення засновника італійського виробника суперкарів Pagani Гораціо Пагані.

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Джерело: motor
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