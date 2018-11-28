Audi й Airbus випробували перше літаюче таксі

На заході Drone Week в Амстердамі компанії Audi, Airbus і Italdesign представили робочий прототип літаючого таксі Pop.Up Next. Запропонована концепція сервісу складається з автономного електрокара, дрона та знімного пасажирського модуля.

Продемонстрований прототип – це всього лише копія у масштабі 1: 4. Але в Audi розраховують, що вже в наступному десятилітті її клієнти зможуть скористатися новим сервісом. Літаючі таксі будуть використовуватися у великих містах як альтернатива традиційним таксопаркам. Їх перевагою стане розумне планування маршруту з можливістю пересування і дорогами, і повітрям.

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Літаюче таксі від Audi та Airbus

Щоб перевірити живучість такої бізнес-моделі, Audi разом з сервісом з замовлення вертолітних перевезень Voom провела випробування у Південній Америці. Клієнти Voom замовляли переліт у Мехіко-сіті або Сан-Паулу, водночас автомобіль Audi був готовий до доставки їх до злітно-посадкової смуги або чекав після приземлення.

Літаюче таксі від Audi та Airbus

Літаюче таксі від Audi та Airbus

Проект літаючого автомобіля Audi показали в березні на автосалоні в Женеві. Основа цього прототипу – капсула-салон, розрахована на двох осіб. Залежно від умов, він або кріпиться до платформи на колесах, або до літального апарату з чотирма гвинтами. Модулі можуть самостійно вирушати на підзарядку, якщо не використовуються протягом тривалого часу.

Літаюче таксі від Audi та Airbus

У лютому компанія A³, яка базується в США, і є підрозділом Airbus, провела успішні випробування безпілотного літаючого таксі. Автономний літальний апарат, створений у рамках проекту Vahana, піднявся на висоту п'ять метрів і провів в повітрі 53 секунди.

Літаюче таксі від Audi та Airbus

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