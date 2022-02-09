У Німеччині підірвали міст заввишки 72 метрів: відео моменту рекордного демонтажу

У Німеччині за допомогою контрольованого підриву знесли старий міст заввишки 72 метри. Руйнування віадука на автобані А45 виявилося рекордним для цієї країни — це найвищий міст, який колись підривали спеціалісти зі знесення.

Як пише DW, бригади зі знесення будівель використали близько 120 кг вибухівки, щоб зруйнувати віадук Рінсдорф на німецькому автобані A45 неподалік Вільнсдорфа. Побудований 55 років тому міст мав близько 500 м завдовжки, які височіли над землею на понад 70 метрів.

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Запланований обвал конструкції стався минулої неділі, об 11:00 за місцевим часом. Після того, як експерт зі знесення Міхаель Шнайдер дав сигнал до вибуху, 16 опор моста прогнулися, і прольотні споруди впали на землю.

Обвал був організований таким чином, щоб уламки впали на підготовлене ложе та не пошкодили розташований поруч новий міст, який було відкрито у грудні 2021 року. Подивитися на вибух із безпечної відстані зібралися десятки глядачів. Усі підривні роботи пройшли згідно із заздалегідь затвердженим планом.

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