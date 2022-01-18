Інженерний шедевр: у Дубаї з'явився міст цікавої форми

У Дубаї відкрили незвичайний 300-метровий міст – "Міст Безкінечності" (Infinity Bridge). Вартість будівництва склала близько 5 мільярдів дирхамів.

Арка моста виконана у формі математичного символа нескінченності, символізуючи собою амбіції Об'єднаних Арабських Еміратів, пише The National. В урочистій церемонії відкриття взяв участь віцепрезидент та правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

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"Міст Безкінечності – це новий світовий інженерний, художній та архітектурний шедевр", – описав споруду імператор Дубая.

Новий міст височить над водою на висоті 6 метрів і може пропускати під собою човни, катери та інші річкові судна цілодобово. Пропускна спроможність нової дорожньо-транспортної споруди становить 24 тисячі автомобілів на добу в обох напрямках і має комбіновану доріжку завширшки три метри для пішоходів та велосипедистів.

Висота арок досягає 42 метрів, дорожнє полотно має 6 смуг. 150 метрів мосту пролягають над Дубайською бухтою.

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