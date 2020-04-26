Ріст продажів секс-ляльок рекордно виріс під час пандемії COVID-19

Магазини з продажу секс-ляльок повідомляють, що попит на таку інтимну продукцію під час карантину феноменально виріс. Пов'язано це не тільки з нудьгою, а й з безпекою, оскільки такий сексуальний партнер не інфікує коронавірусом.

За словами засновниці компанії Sex Doll Genie Джанет Стівенс, зараз індустрія секс-ляльок переживає справжню революцію. Вона вважає, що ажіотаж почався через пандемію коронавірусної інфекції.

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"Деякі покупці нудьгують, перебуваючи в ізоляції, і тому охочіше йдуть на експерименти, інші бачать в секс-іграшках безпечну альтернативу додатків для знайомств", – зазначила Стівенс.

Бізнесвумен додала, що секс-ляльки користуються величезним попитом і у пар. Так, тільки за два тижні квітня гетеросексуальні пари придбали секс-ляльок на 33,2% більше, ніж за весь квітень 2019 року. Що стосується одинаків, то чоловіки купили сексуальні іграшки більше на 51,6%, а жінки – на 15,8%.

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