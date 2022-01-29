У Nike взяли на роботу 12-річного ілюстратора

Компанія Nike уклала контракт із 12-річним ілюстратором Джо Вейлом. Розповідаємо, чим саме займатиметься хлопчик, який відомий під псевдонімом Doodle Boy.

Як пише CNN, Джо Вейл братиме участь у спецпроєктах бренду, покликаних надихнути людей на зайняття улюбленою справою.

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"Джо дуже радий приєднатись до сім'ї Nike, він дуже любить бренд. Для нього це здійснена мрія, оскільки він любить і спорт, і творчість. Партнерство з Nike дасть йому можливість охопити і те, й інше", – сказав батько Джо, Грегорі Вейл.

Вейл живе в Англії, у містечку Шрусбері. Хлопчик почав малювати у шість років. Популярним Джо став у 2020 році після того, як герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт схвалили його ілюстрацію для свого королівського туру на поїзді.

Минулого року Джо влаштував першу персональну виставку. Вона пройшла у художній галереї Шрусбері. Свої роботи юний художник також публікує на сайті та в інстаграмі — там має майже 130 тисяч підписників.

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