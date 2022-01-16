Розваги, які ми заслужили: британець 4 місяці ходить по співбесідах просто так

Користувач мережі із Великої Британії Рогз (R_o_g_z) поділився з інтернет-користувачами своїм незвичайним хобі. Він ходить на співбесіди без наміру влаштуватися на роботу.

У Reddit він розповів про своє нове незвичайне хобі. І воно, зауважимо, сподобалося користувачам мережі. Хай там як, але в чоловіка чудове почуття гумору.

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"У мене начебто з'явилося нове хобі. Протягом останніх чотирьох місяців я подавав заявки на здобуття реальних посад, і на словах я створював враження ідеального кандидата, але насправді це не так", – пише Рогз.

"Чому це я роблю? Ну мені подобається підбирати костюм для цього, все це схоже на справжнє свято. Можна добре провести день і відвідати нові місця, [Перед цим] я йду до перукарні, щоб поголитися, снідаю та п'ю каву, я почуваюся чудово і маю чудовий вигляд", – зазначив він.

За його словами, на співбесідах він абсолютно спокійний, тому що він не переймається тим, чи приймуть його на цю роботу. Навпаки, Рогз поводиться активно і прагне розгорнути ситуацію на свою користь. У якийсь момент питання починає ставити він, цікавлячись, які переваги може надати роботодавець, чому він має там працювати, яка конкурентоспроможність у компанії тощо.

Рогз поділився, що роботодавці реагують по-різному – дехто бентежиться, інші починають переконувати його вийти на роботу.

"Потім, коли справа доходить до зарплати, я, як грім серед ясного неба, заявляю, що вона не відповідає ринковим стандартам, поспішно дякую їм за витрачений час і просто виходжу за двері", – пише британець.

Він зазначив, що після такої сцени деякі компанії все одно зв'язуються з ним та пропонують обговорити розмір зарплати. Проте зараз йому це не цікаво.

"Я не турбуюся про наслідки, мені не потрібна робота, зараз я студент на очному навчанні, і я маю намір переїхати, щойно отримаю ступінь", – додав він.

Хлопець розповів Bored Panda, як йому спала на думку така ідея.

"Раніше я шукав роботу і нічого не міг знайти. Чесно кажучи, це був один із найпринизливіших досвідів у моєму житті, тому я почав досліджувати, як працює процес найму", – пояснив Рогз.

За його словами, він зазнав невдач у пошуках роботи через те, що у його резюме був місяць без роботи.

"Все автоматизовано. Рекрутери використовують системи відстеження кандидатів (ATS) для обробки вашого резюме, і якщо ви не відповідаєте певним критеріям, все. Виявилося, через те, що я мав місячну прогалину в резюме, ATS відразу відхилили мене, і коли я змінив це, мене несподівано почали запрошувати на співбесіди Так і почалася моя подорож у цю кролячу нору", – розповів він.

Про своє хобі Рогз пообіцяв розповідати на YouTube. Тож підписуємося й очікуємо нові ролики від нашого героя!

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