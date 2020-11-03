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Hyundai хоче випустити потужного конкурента Toyota Land Cruiser

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Hyundai - фото 1
Hyundai / grand.photo

Представник австралійського підрозділу Hyundai підтвердив, що компанія розглядає можливість випуску позашляховика, який зміг би скласти конкуренцію Toyota Land Cruiser.

У розмові з CarsGuide топменеджер Hyundai Australia Ендрю Туітахі пояснив, що автовиробник слідкує за ситуацією, і, якщо в сегменті є перспективи, то він приступить до активних дій. При цьому він додав, що "в Австралії існують серйозні проблеми з виведенням великого рамного позашляховика, проте більшість з них можна вирішити".

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Деякі подробиці про майбутній позашляховик вже є. Йому пророкують турбодизель потужністю 278 кінських сил, який вже встановлюється на Genesis GV80, і рамну конструкцію. Однак офіційно цю інформацію поки не підтвердили. Не позначені і терміни появи такої моделі на ринку.

Сьогодні найбільша модель Hyundai кросовер Palisade. Її довжина становить 4981 міліметр, ширина 1976, висота 1750, а колісна база дорівнює 2901 міліметру. У США флагман комплектується 3,8-літровим V6 потужністю 295 кінських сил, в Південній Кореї 2,2-літровим дизелем (202 сили).

Toyota Land Cruiser - фото 433254
Toyota Land Cruiser

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Джерело: carsguide
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