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У Нідерландах знищили 400 мільйонів квітів через коронавірус

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Квіти - фото 1
Квіти / nytimes

Співробітники квіткових компаній утилізували, зокрема, 140 мільйонів тюльпанів, оскільки на них різко впав попит через COVID-19.

Квітковим компаніям у Нідерландах довелося знищити 400 мільйонів квітів через зниження на них попиту через пандемію коронавірусу.

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Серед знищених квітів 140 мільйонів голландських тюльпанів, зазначив менеджер з продажу конгломерату флористів Royal Flora Holland Фред ван Тол. "Цей вірус вразив нас просто в розпал продажів тюльпанів", – заявив він.

Крім цього, країна не дорахується кількох десятків мільйонів доларів через відсутність туристів, які приїжджали помилуватися тюльпановими полями.

У Нідерландах знищили 400 мільйонів квітів через коронавірус - фото 397779

У Нідерландах знищили 400 мільйонів квітів через коронавірус - фото 397780

У Нідерландах знищили 400 мільйонів квітів через коронавірус - фото 397781

У Нідерландах знищили 400 мільйонів квітів через коронавірус - фото 397782

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Джерело: nytimes
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