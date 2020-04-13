У Нідерландах знищили 400 мільйонів квітів через коронавірус

Співробітники квіткових компаній утилізували, зокрема, 140 мільйонів тюльпанів, оскільки на них різко впав попит через COVID-19.

Квітковим компаніям у Нідерландах довелося знищити 400 мільйонів квітів через зниження на них попиту через пандемію коронавірусу.

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Серед знищених квітів 140 мільйонів голландських тюльпанів, зазначив менеджер з продажу конгломерату флористів Royal Flora Holland Фред ван Тол. "Цей вірус вразив нас просто в розпал продажів тюльпанів", – заявив він.

Крім цього, країна не дорахується кількох десятків мільйонів доларів через відсутність туристів, які приїжджали помилуватися тюльпановими полями.

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