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У мережі показали панораму Марсу: незвичайне фото на 360 градусів
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Науковці отримали нові знімки Червоної планети, які вдалось перетворити в єдине фото на 360 градусів. Тут можна розгледіти особливості поверхні Марсу. Зацініть!
У NASA показали свіжі кадри з програми дослідження поверхні Червоної планети, які вдалось зробити марсоходу MAHLI 12 жовтня. Незвичайна панорама об'єднала 57 експозицій, які дозволяють побачити ще більше Марсу.
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Дослідники планують відправити марсохід до схилів гори Еоліда, але спершу повинні дослідити буровий отвір та околиці Glen Etive 2. І хоча життя на Марсі не знаходять, однак цей неймовірний пейзаж вартий уваги.
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