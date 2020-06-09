У Нідерландах запрацювали клуби: відвідувачі танцюють на стільцях

У нічному клубі Doornroosje у нідерландському місті Неймеген відновили вечірки після спалаху коронавірусу. Щоправда, гостей посадили на стільці і забороняли їм вставати, аби ті дотримувалися визначену дистанцію.

Короткі сети електронної музики провели вдень, а не вночі, яке це було у докоронавірусні часи. У клуб допускали не більше як 30 відвідувачів, а квитки необхідно було бронювати заздалегідь.

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Спочатку передбачалося, що гості зможуть стояти на безпечній відстані 1,5 метра, але влада країни на це не погодилася. Скасовувати заходи у зв'язку з цим не стали: у результаті всі гості закладу танцювали, сидячи на стільцях.

Попри обмеження відвідувачі залишилися задоволені.

Було все одно дуже круто, – говорить один з гостей вечірки. – Усі танцюють, махають руками, рухають тілами, нехай і на стільцях.

У липні Doornroosje планує збільшити кількість відвідувачів до 100.

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