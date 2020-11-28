У Нідерландах вуличні попільнички перетворили на зарядки для електровелосипедів

Попільнички-стовпчики на вокзалах Нідерландів почали демонтувати після заборони на куріння у громадських місцях ще у жовтні минулого року. Але власник залізниці ProRail зберіг їх й переобладнав на зарядки для електровелосипедів.

Таким чином планують полегшити життя власникам електровелосипедів, які набувають популярності в Нідерландах.

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"Ми розробили кілька варіантів дизайну і вирішили, що можемо змінити призначення предмета, зберігши його культовий зовнішній вигляд", – сказали в компанії Lightwell, яка займалася переобладнанням попільничок. Її співробітники видалили центральні секції стовпчиків і замінили їх заглушками, сумісними з зарядкою електровелосипедів.



Зліва – стара попільничка, справа – попільничка-зарядка

До однієї попільничці одночасно можуть під'єднатися 2 велосипеди. На повну зарядку піде від 2 до 6 годин. Це довго, тому безкоштовними урнами-стовпчиками користуються в основному ті, кому потрібно трохи заряду, щоб дістатися від станції до роботи.



На зарядку велосипеда йде від 2 до 6 годин

Зауважимо, що електровелосипеди дуже популярні у Нідерландах. За даними 2018 року, 2 з 5 проданих велосипедів були електричними.

Поки що проєкт ProRail – пілотний. Встановлено 2 попільнички-зарядки. Всього власник залізниці зберіг 300 стовпчиків. Він переробить їх усіх, якщо ідея сподобається нідерландцям.



У компанії планують зробити ще 300 таких зарядок, якщо ідея приживеться

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