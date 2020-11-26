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Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість
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Бренд Ducati представив результат колаборації з іншим італійським брендом, Lamborghini. Мовиться про лімітовану серію мотоциклів Diavel 1260 Lamborghini, дизайн яких натхненний суперкаром Sian FKP 37. Тираж складе всього 630 примірників.
Новинка побудована на базі моделі Diavel 1260 S, але отримала диски у стилі Sian, пофарбовані у золотистий відтінок Oro Electrum, а повітрозабірники, спойлер, передні та задні бризковики, рамка фари й інші елементи виготовлені з карбону. На паливний бак і обтічники нанесена фарба Verde Gea; ліврея з числом 63 відсилає до обмеженого тиражу Lamborghini Sian FKP 37 і року заснування італійського автовиробника – 1963-й.
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"Ми переконані, що наш дизайн – один з найбільш впізнаваних. Унікальний силует, чистий і вишуканий, – основа нашої фірмової стилістики, – зазначив Мітя Боркерт, керівник відділу дизайну Automobili Lamborghini. – І ми можемо перенести ДНК бренду на інші продукти". Андреа Феррарезі, директор Ducati Centro Stile, своєю чергою зазначив, що Diavel, натхненний Sian, "відображає загальні цінності Ducati та Lamborghini".
Раніше у листопаді стало відомо, що Lamborghini, Ducati й Italdesign (належать Volkswagen Group) увійдуть в єдину структуру – це дозволить оптимізувати їх діяльність та полегшить потенційний продаж брендів третій стороні. Однак поки остаточне рішення з цього питання не прийнято.
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