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Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість

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Усього випустять 630 таких Ducati - фото 1
Усього випустять 630 таких Ducati

Бренд Ducati представив результат колаборації з іншим італійським брендом, Lamborghini. Мовиться про лімітовану серію мотоциклів Diavel 1260 Lamborghini, дизайн яких натхненний суперкаром Sian FKP 37. Тираж складе всього 630 примірників.

Новинка побудована на базі моделі Diavel 1260 S, але отримала диски у стилі Sian, пофарбовані у золотистий відтінок Oro Electrum, а повітрозабірники, спойлер, передні та задні бризковики, рамка фари й інші елементи виготовлені з карбону. На паливний бак і обтічники нанесена фарба Verde Gea; ліврея з числом 63 відсилає до обмеженого тиражу Lamborghini Sian FKP 37 і року заснування італійського автовиробника – 1963-й.

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Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436751

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436752

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436753

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436754

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436755

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436756

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436757

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436758

Представлено мотоцикл Ducati у стилі Lamborghini Sian: у чому його особливість - фото 436759

"Ми переконані, що наш дизайн – один з найбільш впізнаваних. Унікальний силует, чистий і вишуканий, – основа нашої фірмової стилістики, – зазначив Мітя Боркерт, керівник відділу дизайну Automobili Lamborghini. – І ми можемо перенести ДНК бренду на інші продукти". Андреа Феррарезі, директор Ducati Centro Stile, своєю чергою зазначив, що Diavel, натхненний Sian, "відображає загальні цінності Ducati та Lamborghini".

Раніше у листопаді стало відомо, що Lamborghini, Ducati й Italdesign (належать Volkswagen Group) увійдуть в єдину структуру – це дозволить оптимізувати їх діяльність та полегшить потенційний продаж брендів третій стороні. Однак поки остаточне рішення з цього питання не прийнято.

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Джерело: Motor
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