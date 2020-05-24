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Коронавірус Карантин

Стало відомо, коли Австралія почне приймати туристів

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Австралія - фото 1
Австралія / journal.tinkoff

Австралія з 1 червня відновить туризм в штаті Вікторія, який більше за всіх постраждав від COVID-19. Кількість хворих на коронавірус у цьому штаті знижується, тому влада впевнена, що знову можуть приймати мандрівників.

Так, іноземні туристи зможуть приїхати до Австралії вже з 1 червня. Влада найбільшого австралійського штату Вікторія заявила про те, що в перший день літа послаблять обмежувальні заходи на приїзд в регіон іноземців, щоб стимулювати туризм в містах, які були уражені лісовою пожежею, яка охопила регіон в кінці минулого року.

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Мандрівникам дозволять відвідувати штат зі строгими правилами гігієни та соціального дистанціонування.

Стало відомо, коли Австралія почне приймати туристів - фото 405926

Прем'єр-міністр Вікторії Даніель Ендрюс повідомив, що з 1 червня туристи зможуть відвідувати цей штат. Засоби від припливу іноземців є одним з ключових факторів надходження грошей в казну Вікторії, яка розташована на півдні Австралії.

Ендрюс також повідомив про те, що у штаті Вікторія і у Новому Південному Уельсі наступного тижня будуть відкриті школи, а дитячі майданчики і скейт-парки почнуть свою роботу вже з вівторка.

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Джерело: reuters
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