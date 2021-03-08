Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ

У мережі з'явилась інформація про те, що вакцинація може спричинити появу коронавірусу у людей. Детальніше про такі новини розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

На офіційній сторінці МОЗ в соцмережі Facebook продовжують активно ділитись важливою інформацією про ситуацію з пандемією. Цього разу експерти звернули увагу на новину про те, що через вакцинацію можна занедужати на коронавірус.

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"Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не вірте фейкам! МОЗ нагадує, що вакцинація – найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19", – наголосили у повідомленні.

Медики також пояснили, чому такі новини не мають нічого спільного з реальністю.

"Неможливо заразитись COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу. Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Інколи цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Вони нормальні та є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", – підкреслюють у МОЗ.

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