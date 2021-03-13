Актриса роздяглася на кінопремії, протестуючи проти коронавірусних обмежень: фотофакт

Актриса Коріна Масьєро роздяглася під час церемонії "Сезар". Це вона зробила на знак протесту проти закриття культурних установ у Франції через пандемію коронавірусу.

Коріна Масьєро вийшла на сцену вручати премію в номінації "Кращі костюми". 57-річна актриса була одягнена в костюм осла з червоною фарбою на обличчі.

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Вона підтримала артистів, які протестують в театрі "Одеон" з вимогою відкрити культурні установи, які не працюють уже 4 місяці через заходи, пов'язані з запобіганням поширення коронавірусної інфекції.

У кінці свого виступу Коріна Масьєро скинула "ослячу шкуру" та повернулася до глядачів спиною.

"Зараз ми такі – абсолютні голі", – сказала вона. На грудях Масьєро був напис "Немає культури – немає майбутнього", а на спині – звернення до прем'єр-міністра Жана Кастекса "Поверни нам мистецтво, Жан".

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