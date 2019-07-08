У Нідерландах публічно відреставрують картину Рембрандта

Реставрація картини Рембрандта "Нічна варта" стане однією з наймасштабніших в історії. За процесом відновлення зможуть стежити мільйони глядачів по всьому світу.

Реставратори художнього музею Рейксмюсеум в Амстердамі готові приступити до роботи над полотном "Нічна варта" Рембрандта, написаним у XVII столітті.

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12 реставраторів будуть відновлювати картину в спеціально сконструйованій скляній камері, а їх робота буде транслюватися в прямому ефірі на сайті музею. 7 липня, полотно розміром 3,8 на 4,5 метра і вагою 337 кілограмів зняли зі стіни та перемістили у камеру.

Останнього разу картину реставрували у 1975 році, коли відвідувач музею завдав їй кілька ударів ножем. Очікується, що відновлювальні роботи триватимуть 10 місяців. Генеральний директор Рейксмюсеум Тако Діббітс каже, що співробітники називають майбутню реставрацію "операцією "Нічна варта"", тому що їм це нагадує військову операцію.

За останні 150 років "Нічна варта" переміщувалася лише кілька разів, у тому числі в бункер під час Другої світової війни.

Я пропрацював тут 17 років і ніколи не бачив верхню частину картини: не можна просто поставити перед нею драбину, – каже Діббітс.

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