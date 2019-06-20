Персонажі відомих картин потрапили у сучасний Київ (фото)

Дизайнер створив серію колажів, на яких герої картин потрапляють в сучасний Київ. Тепер на основі цих робіт збираються випустити лімітовану серію плакатів і листівок. Дивіться, як це виглядає.

Український дизайнер Олексій Кондаков створив серію колажів для Національного художнього музею України. Для них він використовував фрагменти картин, які експонуються в музеї. Герої полотен XIX-XX століть поміщені в пейзажі сучасного Києва – в автобус, електричку, автомобіль, на пішохідний перехід і в під'їзд.

І ще: Туманності та північне сяйво: дивіться найкращі фото космосу

У 2015 році Кондаков сказав, що ідея проєкту виникла у нього випадково. Побачивши репродукцію картини Цезаря ван Евердінгена "Німфи, що подають юному Діонісу вино, фрукти та квіти", дизайнер уявив, як змінилося б сприйняття сюжету, якби його герої перебували в сучасних умовах.

На основі картини Костянтина Елеви "Голова мужчини" кінця 1920-х років

На основі картини Всеволода Максимовича "Автопортрет" 1913 року

На основі картини Олександра Мурашко "Портрет дівчини в червоному капелюшку" 1902-1903 років

На основі картини Капітона Павлова "Портрет доньки художника" 1843 року

На основі картини Петра Левченко "Село взимку" 1900 року

На основі картини Василя Штернберга "Усадьба Г. С. Тарновского у Качановську" 1937 року

На основі ікони "Великомучениці Анастасія та Іуліанія" 1740-х років

На основі картини Сергія Светославского "Воли на пахоті" 1891 року

До теми: Гра престолів, Слендермен, Воно, Чужий: як виглядає актор, який грає монстрів