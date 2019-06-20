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Персонажі відомих картин потрапили у сучасний Київ (фото)

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Персонажі відомих картин потрапили у сучасний Київ (фото) - фото 1

Дизайнер створив серію колажів, на яких герої картин потрапляють в сучасний Київ. Тепер на основі цих робіт збираються випустити лімітовану серію плакатів і листівок. Дивіться, як це виглядає.

Український дизайнер Олексій Кондаков створив серію колажів для Національного художнього музею України. Для них він використовував фрагменти картин, які експонуються в музеї. Герої полотен XIX-XX століть поміщені в пейзажі сучасного Києва – в автобус, електричку, автомобіль, на пішохідний перехід і в під'їзд.

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У 2015 році Кондаков сказав, що ідея проєкту виникла у нього випадково. Побачивши репродукцію картини Цезаря ван Евердінгена "Німфи, що подають юному Діонісу вино, фрукти та квіти", дизайнер уявив, як змінилося б сприйняття сюжету, якби його герої перебували в сучасних умовах.

На основі картини Костянтина Елеви 'Голова мужчини' кінця 1920-х років - фото 335515
На основі картини Костянтина Елеви "Голова мужчини" кінця 1920-х років
На основі картини Всеволода Максимовича 'Автопортрет' 1913 року - фото 335514
На основі картини Всеволода Максимовича "Автопортрет" 1913 року
На основі картини Олександра Мурашко 'Портрет дівчини в червоному капелюшку' 1902-1903 років - фото 335513
На основі картини Олександра Мурашко "Портрет дівчини в червоному капелюшку" 1902-1903 років
На основі картини Капітона Павлова 'Портрет доньки художника' 1843 року - фото 335512
На основі картини Капітона Павлова "Портрет доньки художника" 1843 року
На основі картини Петра Левченко 'Село взимку' 1900 року - фото 335511
На основі картини Петра Левченко "Село взимку" 1900 року
На основі картини Василя Штернберга 'Усадьба Г. С. Тарновского у Качановську' 1937 року - фото 335510
На основі картини Василя Штернберга "Усадьба Г. С. Тарновского у Качановську" 1937 року
На основі ікони 'Великомучениці Анастасія та Іуліанія' 1740-х років - фото 335509
На основі ікони "Великомучениці Анастасія та Іуліанія" 1740-х років
На основі картини Сергія Светославского 'Воли на пахоті' 1891 року - фото 335508
На основі картини Сергія Светославского "Воли на пахоті" 1891 року

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Джерело: bird in flight
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