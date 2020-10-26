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У Нідерландах посадили на трибуни футбольного матчу 15 тисяч плюшевих ведмедиків: відео

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У Нідерландах посадили на трибуни футбольного матчу 15 тисяч плюшевих ведмедиків: відео - фото 1

Відсутність глядачів на футбольних стадіонах через коронавірус надає клубам шанси проявити фантазію. Керівництво нідерландського "Херенвена" вирішило підтримати боротьбу з раком під час матчу національного чемпіонату незвичайному способом.

Перед зустріччю з "Єммен" в суботу на трибунах стадіону в Херенвені посадили 15 тисяч плюшевих ведмедиків. Ці іграшки вважаються символом підтримки дітей і символізують боротьбу з раком. Таким чином клуб хотів привернути увагу до цієї проблеми.

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Цікаво, що організатори акції навіть застосували "камеру поцілунків", що виглядало дуже зворушливо.

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Джерело: heerenveen
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