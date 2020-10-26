У Нідерландах посадили на трибуни футбольного матчу 15 тисяч плюшевих ведмедиків: відео

Відсутність глядачів на футбольних стадіонах через коронавірус надає клубам шанси проявити фантазію. Керівництво нідерландського "Херенвена" вирішило підтримати боротьбу з раком під час матчу національного чемпіонату незвичайному способом.

Перед зустріччю з "Єммен" в суботу на трибунах стадіону в Херенвені посадили 15 тисяч плюшевих ведмедиків. Ці іграшки вважаються символом підтримки дітей і символізують боротьбу з раком. Таким чином клуб хотів привернути увагу до цієї проблеми.

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Цікаво, що організатори акції навіть застосували "камеру поцілунків", що виглядало дуже зворушливо.





Geen voetbalfans, maar 15.000 beren bevolken de tribunes in het Abe Lenstrastadion vanavond. De club vraagt op deze manier aandacht voor kinderen met kanker die onzichtbaar zijn (geweest) tijdens de coronapandemie en voor stichting KiKa. pic.twitter.com/BRhv3jLner — NOS Sport (@NOSsport) October 24, 2020

33. Twee goals in drie minuten. Dat wordt gevierd.#HEEEMM | 2-0 pic.twitter.com/QzVCTJlqFV — sc Heerenveen (@scHeerenveen) October 24, 2020

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