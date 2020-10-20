Футболіст вкусив воротаря за обличчя під час матчу: фото

Матч французької Ліги 2 між Валансьєном і Сошо (0:0) завершився скандалом. Що саме сталося, читайте далі!

За даними джерела, після закінчення зустрічі голкіпер Валансьера Жером Пріора звинуватив півзахисника Сошо Усейна Тіуна в укусі за обличчя.

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Воротар сигналізував про інцидент арбітру, показуючи на обличчі слід від укусу.

Le gardien de Valenciennes accuse un joueur de Sochaux de l'avoir mordu #VAFCFCSM https://t.co/ib7CvQA5yH pic.twitter.com/jd7v0lPw7T — BFMTV (@BFMTV) October 18, 2020

Нагадаємо, у квітня 2013 року Луїс Суарес вкусив Браніслава Івановича в матчі АПЛ. Тоді Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала уругвайського нападника на десять місяців. Це був не перший раз, коли Суарес вкусив суперника під час гри. Такою витівкою він уже відзначався восени 2010 року, коли грав за Аякс, а потерпілим став півзахисник ПСВ Отман Баккал.

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