У Нідерландах пара пенсіонерів оселилися у надрукованому будинку

У Європі вперше заселили приміщення людьми, яке створене за допомогою нових технологій. Житло на 94 квадратних метри зроблено у формі великого валуна з цифровими ключами. На його будівництво пішло всього 120 годин.

Пенсіонери Еліза Лутц і Харрі Деккерс з передмістя нідерландського міста Ейндховен стали першими мешканцями будинку, який повністю побудований за допомогою технології 3D-друку. Подружжя отримало цифрові ключі у вигляді додатку на мобільному телефоні і поділилися враженнями з The Guardian.

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Він нагадує бункер, тут почуваєшся у безпеці, – говорить Еліза.

Щомісяця мешканці будуть платити 800 євро. Для Нідерландів це дешево, за звичайне житло парі довелося б віддавати у два рази більше. Маєток площею 94 квадратних метри вміщає в себе дві спальні.

Будували будинок за особливою технологією: цемент через сопло укладався шарами, створюючи форму стін. 24 бетонні складові привезли на дільницю і зібрали споруду, потім встановили дах і вікна. В цілому на друк пішло 120 годин. Компанія планує звести ще чотири подібних будинки.

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