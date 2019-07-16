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У Нідерландах на дахах автобусних зупинок висадили квіти

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Це не перша екологічна ініціатива влади Утрехта - фото 1
Це не перша екологічна ініціатива влади Утрехта / independent

У нідерландському місті Утрехт вирішили боротися зі зникненням медоносних бджіл: влада міста озеленили дахи 316 автобусних зупинок, щоб бджоли могли запилювати квіти.

Як повідомляє The Independent, дахи засадили сукулентною рослиною седум.

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Зелені дахи не тільки допомагають захистити популяцію бджіл і джмелів, вони також є фільтрами для дрібного пилу і накопичують запас дощової води. За збереженням таких дахів стежать спеціальні співробітники, які рухаються на електротранспорті. Також зупинки оснащені енергозберігаючими світлодіодними ліхтарями, сидіння зроблені з бамбука, а не з традиційного пластику або металу.

Це не перша екологічна ініціатива влади Утрехта: до кінця року в місті мають намір запустити рух 55 електроавтобусів, електрику для яких будуть виробляти вітряні електростанції. До 2028 року адміністрація Утрехта планує зробити весь громадський транспорт екологічним. Також міська влада заохочує жителів озеленювати дахи своїх будинків і пропонують спеціальні субсидії для бажаючих це зробити.

У Нідерландах на дахах автобусних зупинок висадили квіти - фото 341457

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Джерело: independent
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