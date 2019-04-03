У Нідерландах можна буде безкоштовно їздити у поїздах пасажирам з книжками

Державна залізнична компанія Nederlandse Spoorwegen вирішила провести на честь тижня голландської літератури надзвичайно круту акцію. Пасажири з книжками зможуть абсолютно безкоштовно їздити у потягах.

Цими вихідними любителі книжок зможуть безкоштовно з'їздити на потязі у будь-яку точку Нідерландів. Таким чином залізничний перевізник вирішив відзначити Boekenweek – тиждень голландської літератури.

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Boekenweek проводиться щовесни з 1932 року. Відкриває фестиваль збори видавців і письменників з усієї країни. Потім протягом усього тижня проводяться різноманітні заходи, присвячені літературі.

За традицією, хтось з популярних голландських письменників пише спеціальну подарункову книжку, яка має назву Boekenweekgeschenk. Її безкоштовно вручать тим, хто купує будь-яку іншу книжку голландською мовою (не дешевшу 12,5 євро) або реєструються у бібліотеці.

Для цього потрібно купити спеціальну книжку

Цьогоріч подарункова книжка – роман Jas Van Belofte Яна Сібелінка – також є перепусткою на будь-який поїзд Nederlandse Spoorwegen. Цієї неділі її можна показати замість квитка та проїхатися абсолютно безкоштовно.

NS з особливим трепетом ставиться до книг, оскільки читання – один з кращих способів звікувати час в поїзді, – кажуть представники перевізника. – Ось чому ми є основним спонсором багатьох книжкових заходів, включаючи Boekenweek.

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